“Un Natale di mille sorrisi” con GSD Foundation: dall’11 al 22 dicembre tornano i banchetti natalizi negli ospedali del Gruppo San Donato

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 novembre 2023 – Un piccolo gesto per un grande progetto. Anche per questo Natale è possibile sostenere GSD Foundation ETS, la fondazione non profit del Gruppo San Donato, contribuendo con una donazione o acquistando un regalo solidale.

Un aiuto concreto per sostenere i progetti di GSD Foundation, impegnata ogni giorno nella promozione di iniziative di sensibilizzazione e prevenzione, supporta quotidianamente medici e ricercatori ed è al fianco dei pazienti e delle loro famiglie durante tutto il delicato percorso della malattia, con progetti di umanizzazione delle cure. Con una piccola donazione si possono aiutare i pazienti ad affrontare con maggior serenità il periodo in ospedale che, durante le festività, può essere ancora più difficile.

Dona ora per sostenere i progetti di GSD Foundation: https://donazioni.gsdfoundation.it/foundation/#/dona

È possibile sostenere GSD Foundation ETS anche acquistando uno dei tanti regali solidali disponibili allo shop online della Fondazione, visitabile al seguente link https://shopsolidale.gsdfoundation.it/o presso i banchetti natalizi allestiti negli ospedali di Gruppo San Donato dall’11 al 22 dicembre, weekend esclusi , che offriranno cioccolatini, palline di Natale, biglietti di auguri e gli esclusivi bracciali Cruciani in edizione limitata.

Per rendere ancora più speciale questo Natale nelle città di Pavia, Brescia, Bergamo e Monza, arriva una grande novità firmata GSD Foundation: l’Ape Car Natalizia itinerante con tappe dedicate di due giorni per città tra il 12 e il 20 dicembre. Un simpatico furgoncino itinerante che metterà a disposizione di tutti i cittadini gli speciali regali solidali. Grazie al contributo di ciascuno di noi, GSD Foundation può continuare a perseguire il proprio obiettivo: prendersi cura dei pazienti, migliorando la loro qualità di vita e offrendo una medicina sempre più all’avanguardia.

