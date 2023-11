VIVI energia festeggia 20 anni di attività con la Pro Patria Scherma di Busto Arsizio

(mi-lorenteggio.com) Busto Arsizio, 20 novembre 2023 – VIVI energia, tra i principali operatori indipendenti di vendita di energia elettrica e gas metano in Italia con sede a Roncadelle (Brescia), ha raggiunto il traguardo dei primi 20 anni di attività. L’azienda, fondata nel 2003, ha festeggiato il proprio ventennale con un evento di due giorni, riservato ai 180 collaboratori.

La scelta della location non è casuale: da sempre, VIVI energia ha un forte legame con il territorio in cui opera. Un rapporto che passa dai 27 VIVI store diffusi in tutta Italia al sostegno alle realtà locali, come le associazioni sportive. Per questa ragione, l’azienda ha deciso di tenere qui la propria convention, in un’area che la vede protagonista con il sostegno a associazioni sportive come la Pro Patria Scherma – nella cui sede si sono svolte le attività di team building del sabato –, il Rugby Parabiago, la Pallacanestro Lissone e la Pallavolo Saronno.

“Essere qui oggi è una grande soddisfazione – ha commentato il Presidente e Amministratore delegato di VIVI energia Andrea Bolla. – Quando 20 anni fa abbiamo gettato le basi dell’azienda eravamo in 20: oggi possiamo contare su un gruppo di 180 persone, divise tra diverse professionalità e seniority. Rappresentiamo 350 mila clienti e la recente joint venture siglata con Milano e Bergamo Gas e Luce mette in evidenza la nostra voglia di fare rete aggregando realtà storiche, sane e vicine al territorio. Nel nostro DNA c’è un’attenzione particolare all’impatto positivo che vogliamo avere nelle comunità in cui operiamo: per questo è stato ancor più importante ritrovarci qui e aver toccato con mano le attività della Pro Patria, una delle società sportive che sosteniamo. L’occasione migliore per permettere a tutti i collaboratori di vivere in prima persona l’impatto positivo che, come Gruppo, ci siamo impegnati a generare” ha concluso l’imprenditore.

Tra le attività previste nella due giorni aziendale ‘VIVI20’, infatti, si è tenuta un’intera giornata di team building con la Pro Patria Schema durante la quale tutti i presenti hanno potuto conoscere l’importanza dello spirito di squadra in questo sport. Un’attività che viene spesso considerata individuale ma che richiede collaborazione: le 180 persone del Gruppo VIVI, grazie al supporto e all’esperienza degli schermidori della Pro Patria, hanno scoperto le regole, la filosofia e i ‘segreti’ di questo sport, scendendo in pedana in prima persona. Un modo per cimentarsi con un’attività ‘insolita’ che è andata oltre l’aspetto sportivo, mettendo al centro le persone e consolidando i legami tra i diversi team. Tra le attività della giornata, inoltre, la visita al museo della scherma e l’incontro con Marta Camilletti, campionessa internazionale della Pro Patria e formatrice di Over The Bumps, che ha condiviso la propria esperienza personale e sportiva.

“Come associazione sportiva siamo davvero orgogliosi che VIVI energia abbia scelto di organizzare qui le attività di team building per il proprio ventennale – ha commentato Marino Vago, Presidente della Pro Patria Scherma -. La condivisione della pedana di scherma è stata l’occasione per riflettere sui valori dello sport, sul rispetto reciproco, sull’importanza del gioco di squadra e sul necessario rispetto delle regole, valori condivisi con l’azienda. La giornata di sabato ci ha quindi permesso di rinsaldare la nostra partnership con un gruppo affiatato e attento al territorio come VIVI energia, che ringrazio di cuore per averci scelto e dato questa opportunità”.

In 20 anni di attività, VIVI energia è cresciuta e ampliato il proprio raggio di azione: ora conta 350 mila clienti e opera sul territorio nazionale con una rete di 27 store nelle aree di Verona, Milano, Brescia, Bergamo, Como, Varese, Novara, Monza-Brianza, Roma, Viterbo e Terni. Da marzo 2023 l’azienda ha inaugurato il VIVI energy hub, uno store virtuale a disposizione di consumatori e stakeholder interessati ad approfondire i temi legati al mondo dell’energia. Attraverso la propria controllata VIVIesco, la Energy Service Company del Gruppo, offre anche servizi tecnici, commerciali e finanziari per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e ottimizzazione dei consumi a beneficio di clienti domestici, PMI, condomini e grandi aziende.