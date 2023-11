L’IRCCS Policlinico San Donato aderisce all’(H) Open Week di Fondazione Onda contro la violenza sulle donne

Consulenze gratuite in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 novembre 2023 – In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, l’IRCCS Policlinico San Donato aderisce alla terza edizione dell’(H) Open Week di Fondazione Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere – che si terrà dal 22 al 28 novembre, con l’obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza.

Il 22, 23, 24 novembre, dalle ore 13.00 alle ore 16.00, e il 27 e il 28 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, verranno offerte consulenze telefoniche gratuite. Per prenotare le consulenze è possibile contattare il numero 02 52774963, dalle ore 9:00 alle ore 16:30, fino ad esaurimento posti.

“Siamo molto felici di partecipare alle iniziative di Fondazione Onda organizzate in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, una ricorrenza significativa che ci auguriamo possa agire come spinta motivazionale per la ricerca di un supporto esterno, ben consci di come, in queste situazioni, possa essere estremamente difficile chiedere aiuto. In quest’ottica, abbiamo creato una linea telefonica di prima accoglienza per orientare le donne vittime di violenza verso i servizi di continuità assistenziale, fornendo strumenti concreti e indirizzi precisi ai quali rivolgersi per ricevere il supporto migliore”, ha dichiarato il dottor Edward Callus, responsabile del Servizio di Psicologia Clinica all’IRCCS Policlinico San Donato.

L’IRCCS Policlinico San Donato fa parte del network degli ospedali ai quali Fondazione Onda ha riconosciuto il Bollino Rosa, come struttura che eroga servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili.

