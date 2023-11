Robecchetto con Induno. Donne: il 24 in biblioteca lo spettacolo “Ferite a Morte”

(mi-lorenteggio.com) Robecchetto, 21 novembre 2023 – “Ferite a morte”. È questo il titolo dello spettacolo della “Compagnia dei Gelosi” che si terrà ad ingresso libero, venerdì 24 novembre alle ore 21.00, nella biblioteca comunale “Alda Merini” di Robecchetto con Induno, in via Novara. È un’iniziativa di alta valenza culturale organizzata dall’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato alle Pari opportunità, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le donne che si tiene il 25 novembre per testimoniare l’impegno per contrastare ogni violenza. “Ferite a morte” è un testo ispirato al lavoro di Serena Dandini. L’evento è finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura, grazie al Bando Città che Legge.

Redazione