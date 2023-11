Milano, nasconde droga nelle patatine: 32enne in manette

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 23 novembre 2023 – Martedì, la Polizia di Stato ha arrestato a Milano un cittadino italiano di 32 anni con precedenti specifici per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dei servizi nel capoluogo milanese volti al contrasto dello spaccio di droga, gli agenti della Sesta Sezione della Squadra Mobile, martedì mattina, transitando in Via Console Marcello, hanno assistito allo scambio di qualcosa tra due uomini che poi si sono separati e allontanati. L’acquirente subito fermato dai poliziotti ha subito riferito di aver ingoiato una dose di cocaina che aveva acquistato poco prima.

Anche il pusher, fermato dagli agenti è stato trovato in possesso all’interno dell’elastico degli slip di una dose di cocaina, mentre all’interno della tasca della felpa, la somma di 30 euro. Presso l’abitazione dell’arrestato, gli agenti hanno poi trovato nel doppiofondo di un tubo in cartone contenente patatine, 11 dosi di cocaina e 40 euro in contanti. Le dosi, dal peso di 4,18 grammi, confezionate come quella poco prima trovata allo spacciatore e il denaro, sono stati sequestrati, mentre il pusher arrestato sarà giudicato per direttissima.