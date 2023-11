(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 novembre 2023 – Domani, lunedì 27 novembre, alle ore 9:30, presso Sala del Grechetto della Biblioteca Sormani, in via Francesco Sforza 7, si svolgerà il secondo appuntamento del Forum della Mobilità organizzato dal Comune di Milano dal titolo ‘I numeri della mobilità: come cambia il modo di muoversi in città e come si vive lo spazio urbano’.

Dopo l’introduzione di Arianna Censi, assessora alla Mobilità, nel primo panel dalle 9.30 alle 11.15, interverranno Stefano Riazzola, Direttore Direzione Mobilità, Valentino Sevino, Direttore Generale Amat, Marco Griguolo, Consigliere delegato alla mobilità della Città Metropolitana di Milano, Gioia Ghezzi, Presidente ATM, Guia Biscaro, Presidente Consulta cittadina per la Mobilità attiva e per l’Accessibilità e Marco Piuri, Amministratore delegato Trenord.

Dalle 11:30 alle 13, nel secondo panel, interverranno Veronica Bellonzi, Dirigente Unità Sistemi per l’innovazione della mobilità urbana del Comune di Milano, Marco Cassin, Direttore Area Pianificazione e Programmazione della Mobilità del Comune di Milano, Elena Sala, Direttore Area Trasporto Pubblico, Sharing e Sosta del Comune di Milano, Alessandro Perego, Presidente Amat, Paolo Marchetti, Direttore Strategia e Sviluppo Business ATM, Edoardo Sabbioni e Sergio Savaresi, Professori del Politecnico di Milano.