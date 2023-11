KFC in via Imbonati apre l’undicesimo ristorante in città

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 novembre 2023 – Manca ancora un mese al Natale, ma per i milanesi c’è già un regalo targato KFC: il brand del pollo fritto “made in Kentucky” inaugura il suo undicesimo ristorante in città. Il nuovo locale aprirà l’1 dicembre in via Carlo Imbonati 52, nel quartiere di Dergano, area milanese in grande fermento e destinata a diventare emergente, a poca distanza dal nuovo Scalo Farini, uno degli hub architettonici che si preparano a cambiare il volto della metropoli.

Il nuovo KFC di via Imbonati, che impiega 13 dipendenti, contribuisce sia allo sviluppo del brand nel capoluogo lombardo sia a creare occupazione: solo a Milano i ristoranti KFC danno lavoro a circa 400 persone.

Il locale è gestito dal franchisee Original Bucket, cui fanno capo altri 21 ristoranti KFC, di cui 8 nella città di Milano. Una presenza capillare che conferma questa città come capitale del gusto KFC in Italia, e la Lombardia come regione leader: dei 76 ristoranti del brand in tutta Italia, 25 sono in territorio lombardo.

Comfort & tecnologia nel nuovo ristorante KFC milanese

Anche il nuovo KFC di via Imbonati, come tutti i ristoranti del brand in Italia e nel mondo, accoglie i clienti in un ambiente confortevole e moderno, con tutti i servizi pensati per sentirsi “a casa”, come il free wi-fi e la postazione di ricarica dei device elettronici. Dotato di 100 posti a sedere per una superficie di 200 metri quadri, sarà aperto da lunedì a giovedì dalle 11.30 alle 22, da venerdì a domenica dalle 11.30 alle 23.

E offre tutta la comodità di poter ordinare in cassa, nei chioschi presenti nel ristorante o attraverso la app di KFC Italia con il servizio Clicca & Ritira. Senza dimenticare il servizio di delivery con Glovo, disponibile ogni giorno dalle 11.30 alle 22.30, per ricevere a domicilio il pollo fritto di KFC.

Redazione