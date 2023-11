TPL, CECCHETTI (LEGA): “IN ARRIVO IN LOMBARDIA IMPORTANTI RISORSE DA RIPARTIZIONE FONDO NAZIONALE GRAZIE A MINISTRI SALVINI E CALDEROLI”

(mi-lorenteggio.com) Milano 28 novembre 2023 – “Grazie all’intesa sancita questa mattina in Conferenza Unificata, presieduta dal ministro Roberto Calderoli, c’è il via libera allo schema di decreto per la ripartizione di oltre 1 miliardo di euro, saldo del Fondo nazionale per il Tpl in capo al Ministero Infrastrutture e Trasporti. Per la Regione Lombardia sono in arrivo risorse preziose che il dicastero di Porta Pia guidato dal ministro Matteo Salvini mette a disposizione dei territori per supportare un servizio pubblico fondamentale. Grazie alla Lega al Governo ancora una volta arrivano risorse concrete per il territorio lombardo”. Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Redazione