FERMATA FERROVIARIA MONZA EST, ASSESSORE TERZI: NUOVE RISORSE DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE, UN’OTTIMA NOTIZIA

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 29 novembre 2023 “Grazie al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti viene sbloccata un’altra importante opera per la Lombardia. Si tratta della fermata ferroviaria Monza Est. Da tempo come Regione Lombardia chiedevamo di reperire le risorse mancanti per la sua realizzazione: ora con l’intervento del ministro Matteo Salvini, Rfi ha recuperato 5 milioni di euro ed è stato avviato il progetto di fattibilità tecnico economica”. Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, in merito all’annuncio del Mit (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

BENEFICI PER I PASSEGGERI DEL ‘BESANINO’ – “Il progetto – ha proseguito Terzi – ha un valore di 6,5 milioni di euro e prevede la realizzazione di una banchina per la fermata dei treni della linea S7 Monza-Molteno-Lecco: un’opera fondamentale perché, con il passaggio del treno ‘Besanino’, i pendolari potranno spostarsi rapidamente a Milano senza dover raggiungere la stazione centrale di Monza”. L’attivazione della fermata, per cui Regione Lombardia aveva stanziato 4 milioni di euro, è prevista nella seconda metà del 2027.

Redazione