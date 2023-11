Milano. Sperimentazione dei vigili in bicicletta per pattugliare le piste ciclabili, Rocca (Fratelli d’Italia): “ci sono ben altre priorità”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 novembre 2023 – “Da oggi parte la nuova sperimentazione voluta dalla Giunta Sala che prevede pattugliamenti dei vigili in bicicletta per contrastare la sosta selvaggia lungo la pista ciclabile di corso Buenos Aires.

Di fronte a conducenti e personale ATM aggrediti, taxisti abusivi, spaccio e consumo di droga in diverse aree verdi della città, risse e aggressioni all’ordine del giorno, utilizzo improprio delle piazze tattiche con disturbo alla quiete pubblica, soprattutto in orario notturno, minimarket aperti di notte ricettacolo di degrado e illegalità, sembrerebbe che gli esponenti della sinistra milanese abbiano come priorità le piste ciclabili e l’eliminazione di posti auto; la sperimentazione annunciata oggi ne è l’ennesima dimostrazione.

Vista la sensibilità della Giunta Sala in materia, è interessante capire quante sanzioni siano state elevate a Milano nel 2023 verso chi utilizza il monopattino con a bordo due/tre persone, chi utilizza la bicicletta sui marciapiedi, sulle strisce pedonali, in contromano e nelle carreggiate con la presenza delle piste o corsie ciclabili.

In merito presenterò una Domanda a Risposta Immediata in Consiglio comunale.”

Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano.

Redazione