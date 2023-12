Monday Night Volley con il derby a Monza per Allianz Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 dicembre 2023. Posticipo di lusso lunedì sera con il sentito derby tra Monza e Milano, due formazioni ambiziose con roster costruiti per risultati importanti. Entrambe le squadre sono reduci dall’impegno infrasettimanale di coppa europea, la Cev per Allianz Milano e la Challenge per Mint Vero Volley Monza salutate con il passaggio di turno.

Il derby è sempre una gara aperta e difficile da pronosticare. I precedenti vedono avanti Allianz Milano per 13-10 nei successi. Se è vero che le squadre di coach Roberto Piazza e di Massimo Eccheli (milanese doc) si sono già affrontate quest’anno nel precampionato per un allenamento congiunto proprio all’ OpiquadArena e nell’occasione Milano ebbe ragione di cugini, la SuperLega Credem Banca è poi iniziata sotto una stella diversa per le due squadre, complici anche i problemi fisici tra i meneghini.

Monza oggi si trova oggi forte della sua terza posizione a 14 punti (5 vittorie e 2 sconfitte) in coabitazione con Piacenza, squadra sconfitta al tie-break nell’ultimo turno proprio da Beretta e compagni. Milano è settima a 10 punti (3 vittorie e 4 sconfitte) in duplex con Modena. Partita male, Allianz ha vinto cinque delle ultime sei gare giocate (compresi i due match di Cev Cup).

Sono due gli ex della partita, entrambi con la maglia di Monza, il centrale campione del mondo Gianluca Galassi e Stephen Maar, che sono anche alla gara numero 200 in regular season (a Maar mancano 8 punti in attacco per i 2000), così come il milanese Marco Vitelli. Gli altri milanesi in odore di record sono Mergarejo a 11 attacchi vincenti dai 400 e Kaziyski a cui basteranno 3 punti per tagliare l’invidiabile traguardo dei 5.800.

La Mint a trazione canadese di Maar, Loeppky e Szwarc ha tenuto fermo in Coppa il giapponese Ran Takahashi, così come Allianz Milano ha fatto con Yuki Ishikawa. Nonostante la grande attesa in Giappone per il derby, anche con tv locali inviate a Monza, la sfida tra i due amici e compagni di nazionale non è detto che si concretizzi sottorete.

Prima battuta alle 20.00 arbitrano Dominga Lot e Alessandro Cavalieri, 3° arbitro Cesare Armandola, al video check Michele Buonaccino D’Addiego. Segnapunti Alessia Rosa Mariosa. La partita viene trasmessa in diretta per gli abbonati VBTV.





Il commento di Matteo Piano centrale e capita di Allianz Milano: “Lunedì affrontiamo una squadra che sta facendo molto bene e che sta mostrando in particolare una grande capacità di adattamento. È una partita importante, perché con una buona prestazione ci permetterebbe di continuare la nostra crescita sia come gioco sia in classifica”.



Massimo Eccheli, allenatore della Mint Vero Volley Monza: “Abbiamo avuto questi giorni per prepararci al derby che sfrutteremo al massimo. Le partite di SuperLega sono sempre complicate, sia per il valore degli avversari che per il contesto in cui si giocano. Il derby lo è in maniera ancora più importante, perché affrontiamo una squadra che ha allestito un ottimo roster. Le aspettative sono alte da entrambe le parti e immagino che potrà venir fuori una partita bella, intensa e combattuta”.



Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Susa Vim Perugia 21, Itas Trentino 19, Mint Vero Volley Monza 14, Gas Sales Bluenergy Piacenza 14, Cucine Lube Civitanova 13, Valsa Group Modena 10, Allianz Milano 10, Pallavolo Padova 7, Cisterna Volley 7, Rana Verona 7, Gioiella Prisma Taranto 4, Farmitalia Catania 3.

1 partita in più: Pallavolo Padova e Sir Susa Vim Perugia.

Le foto di Mergarejo e Catania sono di Alessandro Pizzi.