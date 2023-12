MiC aderisce alla Giornata Internazionale delle persone con disabilità

(Mi-lorenteggio.com) Roma, 2 dicembre 2023 – Il Ministero della Cultura aderisce alla ‘Giornata internazionale delle persone con disabilità’ istituita dalle Nazioni Unite, prevista per il prossimo 3 dicembre. Diverse le iniziative che saranno organizzate per tutto il mese nei musei e negli altri istituti del MiC per promuovere i valori finalizzati al superamento delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali nei luoghi della cultura.

“L’accessibilità piena e totale dei siti museali e archeologici costituisce per il Ministero una priorità da perseguire con la massima cura e attenzione – dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano – In tutti i musei italiani sono in atto interventi importanti, finanziati con il PNRR, per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di percorsi che rendano fruibile a tutti il nostro patrimonio. Su tutto ciò è continuo e costante lo scambio di informazioni con la collega Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità”.

Per info è possibile consultare la pagina dedicata:

https://cultura.gov.it/evento/3dicembre2023