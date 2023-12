Buccinasco. Incidente in via Mantegna, grave pedone investito

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 3 dicembre 2023 – Intorno alle ore 17.45 di oggi, in via Mantegna a Robarello, nel tratto adiacente all’Esselunga, un pedone di 83 anni è stato investito da un veicolo. Sul posto è giunta un’automedica e un’ambulanza della Croce Verde Trezzano che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, mentre, un uomo di 51 anni è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Milano con un’ambulanza della Croce Rossa. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno fatto tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica.

V. A.