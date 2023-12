Incidenti in montagna: 51enne perde la vita sul Monte Legnone; soccorsi due alpinisti e altri interventi

(mi-lorenteggio.com) ESINO LARIO (LC), 3 dicembre 2023 – – Poco dopo le 16:00 l’ultimo intervento: i soccorritori sono stati contattati dal gestore del rifugio Brioschi, sotto la cima alla Grigna, per due alpinisti stranieri, di 28 e 29 anni, incrodati sulla cresta di Piancaformia, comune di Esino Lario. Sul posto l’elisoccorso di Brescia di Areu; i tecnici della Stazione di Valsassina – Valvarrone hanno accompagnato a valle i due giovani, illesi, fino a dove avevano lasciato l’auto. L’intervento è finito intorno alle 18:00.

INTROBIO (LC) – Alle 15:40 il terzo allertamento, per una ragazza di 25 anni che aveva avuto un malore mentre si trovava nei pressi del rifugio Tavecchia, in Valbiandino, comune di Introbio. Sul posto l’elisoccorso di Como; anche in questo caso, già pronta la squadra del Cnsas.

PAGNONA (LC) – Pochi minuti dopo, alle 13:50, intervento nella zona del Monte Legnone, al confine tra le province di Lecco e di Sondrio. Un uomo di 51 anni, residente nella Brianza lecchese, è precipitato mentre si trovava con altre persone poco al di sotto della cima del Monte Legnone, verso i laghi di Deleguaggio, comune di Pagnona. Immediato l’allarme: sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu; pronta a partire in piazzola la squadra territoriale del Cnsas, sempre di Premana, per eventuale supporto all’équipe dell’elisoccorso. Il medico ha constatato il decesso dell’uomo.

VALSASSINA (S) – Quattro attivazioni in poche ore nel pomeriggio di oggi, domenica 3 dicembre 2023, per il Soccorso alpino della Stazione di Valsassina – Valvarrone, XIX Delegazione Lariana. Il primo intervento alle 13:30; le squadre sono state contattate in seguito alla segnalazione di un mezzo fuoristrada precipitato in località Vesina, mentre transitava lungo la strada militare che da Pagnona porta al rifugio Griera. I tecnici si sono messi in contatto con la centrale, che ha subito mandato sul posto l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dalla base di Como, oltre alla squadra di Premana del Cnsas. L’uomo, 31 anni, aveva riportato diversi traumi: è stato localizzato, raggiunto, valutato nella parte sanitaria e portato in ospedale.

V. A.