RAI, PRESIDENTE FONTANA: NUOVO CENTRO PRODUZIONE MILANO GRANDE RISULTATO PER LA LOMBARDIA, MILANO E PER CHI LAVORA NELL’AZIENDA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 04 dicembre 2023. “La sottoscrizione di questo accordo definisce anche in maniera formale quello che non esito definire un grande risultato per la Lombardia, per Milano e, soprattutto, per chi opera nella sede Rai della città”.

Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito alla firma dell’accordo per il trasferimento del Centro di Produzione Rai di Milano nell’area MiCo.

“Un traguardo atteso da anni – aggiunge Fontana – e raggiunto grazie all’intraprendenza di tutti i soggetti chiamati in causa e cito per tutti Rai e Fondazione Fiera”.

“Un risultato che – conclude il governatore – garantirà il miglioramento delle condizioni lavorative di giornalisti, tecnici e tutti coloro che operano in Rai”.

