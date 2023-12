Domenica c’è Verona di sera per Allianz un atro test importante

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 dicembre 2023 – Late Night Match per Allianz Milano, che domenica dalle 20.30 (diretta su Rai Sport e VBTV) in trasferta al Pala Agsm Aim affronta Rana Verona in una delle partite più appassionanti ed equilibrate della nona e terzultima giornata di andata di SuperLega Credem Banca.

Arbitrano Marco Zavater di Roma e Rossella Piana di Carpi (3° arbitro Michele Marconi – addetto al videocheck Danieli Roberto). Le due squadre, costruite entrambe per migliorare possibilmente l’ottimo campionato scorso (semifinale scudetto per Milano e 5° posto in regular season per Verona) hanno avuto una partenza agli antipodi. Milano ha faticato nelle prime giornate anche a causa degli stop a Porro e Dirlic, ma ora è in crescita e arriva da sei successi in sette partite (Coppa compresa) ed è risalita fino al 5° posto, appaiata con Civitanova a 13 punti. Verona invece non è ancora riuscita ad avere un rendimento costante. Ha dovuto fare i conti a più riprese con l’infermeria e arriva da tre sconfitte di consecutive (Padova, Perugia e Piacenza). Gli scaligeri occupano oggi una scomoda decima posizione con 7 punti. Coach Rado Stoytchev contro la Gas Sales ha anche schierato Mozic da opposto in diagonale con Spirito. Ha fatto il suo rientro domenica scorsa anche Zingel al centro con Grozdanov, mentre i laterali sono stati Sani e Dzavoronok con libero D’Amico. Contro Perugia, Padova e Catania avevano invece fatto parte del sestetto Amin come opposto, Mosca al centro e Bonisoli libero. Non ha invece ancora fatto il suo esordio in questo campionato il potente schiacciatore-opposto maliano Noumory Keita, operato in giugno alla spalla destra.

Sul fronte milanese i ranghi sono invece quasi al completo. Rimane in forte dubbio il solo impiego di Yuki Ishikawa a causa della lombalgia che lo ha già fermato negli ultimi dieci giorni e per due partite (Coppa Cev e camponato).

Sono due gli ex in campo, Leandro Mosca a Milano dal 2020 al 2022 e Matey Kaziyski che ha giocato per Verona per tre stagioni: 2018/19, 2019/20 e 2020/21. A caccia di record. Per i punti in tutte le competizioni, Amin è a 4 attacchi vincenti dai primi 100, Mergarejo con 4 attacchi punto arriverebbe invece a 400. Al capitano Matteo Piano mancano 4 muri vincenti agli 800, un risultato davvero importante. I 25 precedenti tra le squadre sono a favore dei veneti per 15 successi a 10. Nella scorsa stagione entrambe le gare sono finite con un 3-0 per la Città dell’Arena.

Matey Kaziyski prima del match contro Verona

“Sono rimasto molto contento del risultato che abbiamo ottenuto lunedì contro Monza. Con questa carica possiamo allenarci molto bene e preparare la partita contro la Rana Verona che sicuramente sarà una sfida difficile. Per Verona è importante fare punti, ma anche per noi dato che la classifica è molto corta. Personalmente ritroverò un sacco di amici sul campo e fuori, ma dal momento che si inizia a giocare, tutti diventano avversari”.

