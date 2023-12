Rozzano. Baby spacciatori in città, il sindaco dichiara: “Non possiamo essere lasciati soli”

Il sindaco Gianni Ferretti torna sull’episodio andato in onda ieri sera su “Striscia la Notizia” che denuncia il fenomeno dello spaccio di droga in pieno centro cittadino da parte di minorenni, e fa un appello diretto allo Stato per risolvere una situazione non più tollerabile.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 12 dicembre 2023 – Il tg satirico “Striscia la notizia” immortala ragazzini di circa dodici anni che spacciano droga e maneggiano banconote in pieno centro cittadino tra via Mimose e la fermata del tram 15. Il sindaco Gianni Ferretti non resta a guardare e lancia un appello di aiuto per porre fine ad un fenomeno che l’amministrazione comunale non può risolvere da sola. La questione delle baby gang e il rapporto tra minori e criminalità è sempre più diffusa, non solo a Rozzano, e la questione va a affrontata a più livelli.

“Siamo testimoni di una situazione grave – spiega il sindaco – la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti in alcune zone della città considerate critiche è sempre stata una priorità dell’amministrazione comunale ma la polizia locale non basta. Abbiamo investito ingenti risorse per adeguare numericamente il Corpo e dotarli degli strumenti necessari ma non sono più sufficienti per contrastare il fenomeno. Voglio ringraziare i Carabinieri della Tenenza locale che sono intervenuti anche ieri e che svolgono un importante servizio di presidio e di controllo sul territorio ma abbiamo bisogno di interventi più capillari e di un numero maggiore di forze dell’ordine. Lo Stato deve essere più presente. Ho più volte denunciato la grave situazione sotto il profilo della sicurezza nella quale vertono alcuni quartieri della città e ho già avuto in passato un incontro in Prefettura – continua il sindaco – Ora sono a chiedere un altro incontro con il Prefetto di Milano per trovare delle soluzioni definitive perché la sicurezza è necessità primaria”.

La giovane età dei protagonisti coinvolti solleva anche un altro tema: il ruolo delle famiglie. “Dobbiamo difendere la legalità, ristabilire l’ordine, responsabilizzare le famiglie, punire chi sbaglia e accompagnare chi è in difficoltà lungo un percorso di reinserimento nella comunità – conclude il sindaco – invito il Governo a mettere in campo tutte le azioni necessarie per fare sentire sicuri tutti i cittadini. Servono leggi che pongano fine a questo fenomeno sempre più dilagante e arginare questa consapevolezza legata all’impunità dei reati da parte di chi li commette ”.