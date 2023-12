EDILIZIA SCOLASTICA. INAUGURATA LA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA DEI NARCISI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 dicembre 2023 – Nuove sezioni, una biblioteca, un’agorà e uno spazio multifunzionale, il Green Lab e due laboratori: spazi rinnovati e più funzionali all’offerta educativa alla scuola dell’Infanzia di via dei Narcisi 1 (Municipio 6), inaugurata oggi con una festa dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e dalla vicesindaco con delega all’Istruzione, Anna Scavuzzo.

Con l’avvio dell’anno educativo la scuola dell’Infanzia è tornata ad accogliere bambini e bambine, tra i 3 e i 6 anni, in sei sezioni rinnovate, ognuna delle quali offre uno spazio dedicato a libri e lettura e alla manipolazione e utilizzo creativo di materiali naturali e di riciclo.

Grazie alla riorganizzazione interna, a seguito dei lavori appaltati e diretti da MM Spa, sono stati ricavati spazi multifunzionali come l’ampio salone a emiciclo che comprende l’Agorà e il Green Lab, creati rispettivamente per l’incontro e la condivisione tra bambine e bambini delle diverse sezioni e per l’esplorazione, l’osservazione e la sperimentazione di materiali naturali.

Attenzione all’apprendimento e alla scoperta e grande cura anche per le aree dedicate al gioco, al movimento e al divertimento: un’intera ala della scuola sarà utilizzata come luogo in cui i piccoli potranno sperimentare differenti esperienze educative, modalità di gioco e di conoscenza legati alla motricità e alla musica, oltre a spazi per favorire e sviluppare attività creative grazie all’uso di materiali destrutturati e di riciclo.

La struttura ha al suo interno anche una biblioteca e due laboratori, uno dedicato alle attività grafico-pittoriche e l’altro alle attività scientifiche.

Il giardino, infine, gode di diverse zone ombreggiate e, in un’ottica di continuità degli spazi interni ed esterni, ogni sezione ha l’accesso diretto al cortile consentendo a bambini e bambine di vivere le esperienze “dal dentro al fuori”, esplorando natura e stagioni e imparando così a vivere al meglio l’ambiente e a prendersene cura.

“Con il rinnovamento della scuola di via Narcisi – ha spiegato la vicesindaco Anna Scavuzzo – continua il nostro impegno nel migliorare la nostra offerta educativa, nelle strutture, negli spazi, negli arredi e nelle attività: grazie al lavoro dei nostri collegi educativi, in questa come in altre scuole comunali, abbiamo attivato diversi progetti utili a offrire ad ogni fascia d’età esperienze significative, quali ad esempio il progetto ‘Lettura’, che vede il coinvolgimento, oltre che di tutti i servizi dell’unità educativa, anche delle famiglie e la collaborazione con alcune biblioteche del quartiere”.

La cifra complessiva per la realizzazione dei lavori è di circa 5 milioni euro. Lavori importanti, fra cui ricordiamo rinforzi strutturali, interventi antisfondellamento (dove necessari) e il rinnovamento dell’intera copertura esterna. Ammodernate anche la scala esterna che conduce ai terrazzi e quella di accesso all’ingresso principale. Per quanto riguarda gli impianti, sostituiti il riscaldamento a caldaie e i radiatori con una pompa di calore e scambiatori di calore collegati alla rete di teleriscaldamento A2A, mentre per il caldo estivo è stato predisposto l’impianto di raffrescamento. La struttura, infine, dotata di un impianto fotovoltaico.

Rinnovati anche l’impianto idrico, le reti di scarico e i servizi igienici. Per l’abbattimento delle barriere architettoniche, un montascale servirà l’ingresso dell’edificio, mentre un nuovo ascensore interno collega il piano interrato e il primo piano. Sostituiti anche tutti gli infissi, esterni e interni.