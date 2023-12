Fiorenza Rancilio trovata morta in casa

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 dicembre 2023 – Una donna di 73 anni è stata trovata morta nel proprio appartamento in un palazzo di via Crocifisso, in centro a Milano. La donna presenta una vistosa ferita alla testa. La vittima si chiama Fiorenza Rancilio. Si indaga per omicidio. A chiamare i carabinieri è stato il custode del palazzo: sul posto sono arrivati gli specialisti della sezione Rilievi del nucleo investigativo dei carabinieri per il sopralluogo dell’appartamento. In casa c’era il figlio, che è sentito dai Carabinieri.

Vittorio Aggio