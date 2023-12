A Pavia domenica 17 Dicembre appuntamento con il Mercatino del Ri-Uso Nuova Vita alle Cose

In caso di maltempo, la manifestazione verrà annullata

(Mi-lorenteggio.com) Pavia, 15 Dicembre 2023 – Riduci, ricicla, riutilizza: questo il mantra dell’economia circolare e delle 3 erre della sostenibilità: a grandi passi verso il Natale e che sia un Natale sostenibile. Magari andando a scovare qualche idea regalo al Mercatino del Ri-Uso Nuova Vita alle Cose che dà appuntamento a domenica 17 Dicembre, a partire dalle 10 del mattino sempre in viale Matteotti a Pavia.

La manifestazione ospiterà Scatole di Natale , un progetto che vuole regalare sorrisi a chi ha bisogno e che magari di ragioni per sorridere non ne ha molte. Una realtà di solidarietà e beneficenza nata nel 2020 con lo scopo di portare un dono a chi non poteva averlo, facendo in modo che nessuno rimanga senza una sorpresa sotto l’albero. Nello specifico si tratta di una raccolta di regali donati a chi non può permetterselo. 15 le associazioni di volontariato e le realtà sociali coinvolte: negli ultimi tre anni l’associazione ha confezionato 12mila regali, con la speranza, da parte degli organizzatori, di fare ancora meglio. Ogni scatola deve contenere una cosa golosa, una cosa calda come un maglione o una sciarpa, un passatempo, un prodotto per la cura di sé e un biglietto di auguri carino e gentile.

Il mercatino delle pulci dell’associazione Arca di Noé è patrocinato dal Comune di Pavia: un appuntamento mensile e anche un evento di successo che vede oltre un centinaio di bancarelle animare la via del centro di Pavia. Anche domenica 17 Dicembre, dalle 10 alle 18, l’Allea di viale Matteotti si popolerà di bancarelle e di scambi con occasioni vintage per tutti i gusti e per tutte le esigenze, che siano oggetti o libri, abiti, calzature, accessori per la casa. Tutto ciò di cui le persone non hanno più bisogno ma che possono riacquistare spazio, scopo e valore in una nuova casa. Le buone pratiche della cultura del riuso per salvaguardare l’ambiente e pensare a come si può riutilizzare un prodotto invece che buttarlo via.