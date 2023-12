Droga. Quattro arresti tra Corsico, Cinisello Balsamo e Siziano

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 15 dicembre 2023 – I Carabinieri della Compagnia di Corsico hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP di Milano nei confronti di quattro soggetti, due uomini e due donne, ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso; ad uno degli indagati, italiano del 1972, è stato contestato anche un tentativo di estorsione, posto in essere ai danni di un giovane del 2004, cui, mediante minaccia, avrebbe chiesto 350 euro come pagamento di un debito per dello stupefacente ceduto a credito.

I provvedimenti scaturiscono da articolata attività investigativa, denominata “Tropical”, condotta dalla Stazione di Corsico con il supporto della Sezione Operativa e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, sviluppata dal 17 ottobre 2022 all’11 gennaio 2023 attraverso indagini tradizionali e tecniche, che hanno permesso di raccogliere elementi indiziari a carico degli indagati, quali autori di numerose cessioni di cocaina ed hashish, commesse nei comuni di Corsico, Cesano Boscone e Cinisello Balsamo. Due arrestati, italiani nati nel 1972 e nel 1982, sono stati accompagnati presso il carcere di San Vittore, altre due indagate, una italiana nata nel 1991 ed un’altra ucraina nata nel 1996, sono state poste agli arresti domiciliari.

Redazione