Sportello Catastale, a Buccinasco consultazioni on line

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 15 dicembre 2023 – Dal 1° gennaio 2024 la consultazione e la fruizione dei servizi catastali avverrà esclusivamente on line.

Lo sportello del Comune di Buccinasco, polo catastale a servizio anche dei comuni di Assago e Cusago, NON sarà più aperto al pubblico: la convenzione in vigore da molti anni per la gestione associata del servizio non sarà rinnovata visto il profondo ridimensionamento delle attività grazie alla digitalizzazione.

Professionisti e cittadini, infatti, hanno la possibilità – molto apprezzata e sfruttata – di estrarre visure catastali e planimetriche relative agli immobili di proprietà attraverso l’accesso con SPID e CIE alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate.

Per altro, dal 2021, con il passaggio al SIT (Sistema Integrato Territoriale), per gli Sportelli decentrati non è stato più possibile fornire altri servizi se non la semplice emissione di visure, già reperibili dai cittadini in modo autonomo.

“Nel corso degli anni – dichiara il sindaco Rino Pruiti – grazie all’elevata qualità del servizio dei nostri uffici e alla varietà di funzioni e attività svolte, il nostro Comune ha più volte rinnovato la collaborazione con l’Agenzia del Territorio, mettendosi anche a disposizione dei comuni vicini. Il mondo intanto è cambiato e grazie alle nuove tecnologie i cittadini possono usufruire dei servizi catastali comodamente da casa, tanto è vero che il numero degli accessi agli uffici è notevolmente diminuito. Nell’ottica di ottimizzare le nostre risorse, pur garantendo sempre servizi alla cittadinanza, da gennaio chiudiamo lo sportello decentrato. I servizi on line sono sempre più apprezzati e sfruttati al meglio, come accade per lo Sportello telematico polifunzionale per le pratiche edilizie”.

Redazione