‘LOMBARDIA STYLE’ SBARCA A FRANCOFORTE, ASSESSORE MAZZALI: TURISMO E MODA, I TEDESCHI SCOPRANO LA NOSTRA REGIONE A 360 GRADI

(mi-lorenteggio.com) Francoforte, 15 dicembre 2023 – Dopo il ‘debutto’ internazionale a Cannes, il ‘Lombardia Style’ sbarca in Germania, a Francoforte.

L’occasione è stata l’evento ‘The Cooking Ape’, organizzato al fine di presentare non solo l’offerta turistica di Regione Lombardia, ma un vero e proprio ‘trademark’ che identifica e certifica il meglio della produzione e della creatività ‘Made in Lombardia’.

L’EVENTO A FRANCOFORTE – L’evento è stato aperto da un video emozionale che ripercorre le bellezze lombarde e dall’intervento di Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, che ha creato il nuovo brand ‘Lombardia Style’, che riunisce le eccellenze del territorio (cultura, natura, lifestyle, enogastronomia, moda e artigianato), e che ora promuove anche all’estero.

Subito dopo, sul palco si sono susseguiti gli Ambassador del turismo lombardo che, nel corso di un talk show, hanno presentato le ‘perle attrattive’ della Lombardia, che oltre a essere il motore economico dell’Italia, offre paesaggi unici, piatti raffinati ed eccellenze in ambito sportivo e culturale. L’evento ha previsto uno show cooking esclusivo a cura dello chef lombardo Enrico Derflingher, ambasciatore d’eccezione dell’Italia a tavola nel mondo e musica dal vivo.

“E’ una grande soddisfazione essere qui – ha commentato Mazzali-. Dopo la presentazione all’International luxury travel market in Costa Azzurra, porto la bellezza del Lombardia Style in Germania. I tedeschi già trascorrono da turisti le proprie vacanze sui nostri laghi, nelle nostre città d’arte, amano il nostro cibo e la nostra moda, ma – ha concluso l’assessore – a loro vogliamo far conoscere più a fondo una Regione, la Lombardia ricca di mete ancora da scoprire, con servizi di altissima qualità”.