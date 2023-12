VALTELLINA TASTE OF EMOTION È OFFICIAL SUPPORTERDEI GIOCHI DI MILANO CORTINA 2026

Siglato l’accordo tra il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali e il Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina per rafforzare il legame tra Milano Cortina 2026 e le tradizioni dei territori che ospiteranno le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali italiane

(mi-lorenteggio.com) Sondrio, 15 dicembre 2023 – La Fondazione Milano Cortina 2026 e Valtellina Taste of Emotion, il Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina, hanno annunciato l’avvio di una collaborazione che esprime la condivisione di valori e di obiettivi in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026.

L’accordo segna l’inizio di un viaggio emozionante che permetterà al territorio della Valtellina di condividere le proprie eccellenze con un pubblico internazionale, celebrando il connubio con l’evento sportivo più importante al mondo. Le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si svolgeranno rispettivamente dal 6 al 22 febbraio 2026 e dal 6 al 15 marzo 2026 e coinvolgeranno i territori di Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano, coprendo un’area di oltre 22.000 km quadrati.

Con l’ingresso del marchio Valtellina in veste di Official Supporter nella squadra di Milano Cortina 2026, gli incantevoli territori, circondati dalle maestose Alpi Retiche e Orobie, rinomati per la loro bellezza paesaggistica, la naturale biodiversità e le tradizioni enogastronomiche, si preparano a diventare protagonisti su un palcoscenico mondiale. La partnership, che rafforza il legame tra la Valtellina e l’edizione dei Giochi più diffusi di sempre, offre un’occasione straordinaria per far conoscere e valorizzare l’agroalimentare valtellinese come la terra nel cuore delle Alpi che vanta prodotti unici per varietà e qualità.

Una cultura centenaria unita a una solida tradizione locale e a un territorio montano dedito all’agricoltura costituiscono le basi di una produzione genuina e autentica. Valtellina Taste of Emotion rappresenta 9 denominazioni Dop e Igp, per un valore di 300 milioni di euro (+3,63% sul 2022): parliamo della Bresaola della Valtellina IGP, dei prodotti DOP Bitto e Valtellina Casera, del Valtellina Superiore DOCG, dello Sforzato di Valtellina DOCG, del Rosso di Valtellina DOC e degli IGT Alpi Retiche, della Mela di Valtellina IGP e dei Pizzoccheri della Valtellina IGP. Importanti sono anche le ricadute in termini di indotto, con oltre 5200 occupati nei 9 comparti tradizionali.

“Con grande entusiasmo diamo il benvenuto a Valtellina Taste of Emotion – ha commentato l’Amministratore Delegato della Fondazione Milano Cortina 2026 Andrea Varnier – Il Distretto Agroalimentare valtellinese rappresenta la profonda tradizione di un luogo chiave dei prossimi Giochi Invernali, il cui ingresso conferma il solido rapporto che abbiamo con i territori che ospiteranno le discipline Olimpiche e Paralimpiche Invernali nel 2026”.

“Considerata la loro portata internazionale, le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 rappresentano un’opportunità unica di crescita e visibilità per la Valtellina – ha dichiarato Claudio Palladi, Presidente del DAQ – “Da parte nostra c’’è la volontà di cogliere questo riflettore acceso sul nostro territorio presentandoci in maniera integrata come sistema territoriale e sfruttando sinergicamente l’enogastronomia insieme agli altri elementi che rendono celebre questa zona, per valorizzare le nostre eccellenze attraverso un pacchetto unico che è proprio la Valtellina. L’obiettivo è costruire una rete tra gli attori del territorio nei prossimi due anni per offrire ai visitatori, anche internazionali, che seguiranno le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali del 2026, un’esperienza indimenticabile, in termini di ospitalità, attività e prodotti tipici di qualità, che coinvolga l’intera provincia”.

“Con l’ingresso del ‘marchio Valtellina Taste of Emotion’ in veste di Official Supporter nella squadra di Milano Cortina 2026 – commenta Massimo Sertori, assessore di Regione Lombardia a Enti locali, Montagna, Risorse Energetiche e Utilizzo Risorse Idriche, è iniziato il viaggio che permetterà alla nostra Valtellina di valorizzare le proprie eccellenze agroalimentari su un palcoscenico mondiale. Sono molto soddisfatto di questo accordo che, solo un anno fa, sembrava irraggiungibile. Le istituzioni locali, invece, insieme ai Consorzi di tutti i prodotti tipici valtellinesi, con grande motivazione di intenti hanno raggiunto una sintesi sia progettuale che economica, che certamente porterà risultati molto positivi a tutte le nostre eccellenze e, quindi, alle filiere collegate”.

“L’accordo raggiunto dal Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina segna un importante avanzamento del progetto strategico che condividiamo con i partner territoriali – commenta Loretta Credaro, Presidente della CCIAA di Sondrio – e che pone il marchio Valtellina Taste of Emotion al centro delle azioni di promozione delle nostre eccellenze in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Oggi si parla di prodotti agroalimentari della Valtellina a denominazione comunitaria, bresaola, vini, formaggi, mele e pizzoccheri, che non è davvero poco. È bene, però, evidenziare che la grande visibilità che deriverà al marchio Valtellina Taste of Emotion grazie a questo accordo, se ben gestita, andrà a vantaggio di tutti i settori economici di attività. La Camera di commercio di Sondrio è fortemente impegnata a proseguire in tal senso, con ulteriori importanti avanzamenti”.

“Grazie alla partecipazione come Official Supporter del Distretto Agroalimentare di Qualità, la Valtellina potrà mostrare al mondo la sua ricchezza gastronomica – afferma Davide Menegola, Presidente della Provincia di Sondrio – Ma non solo, attraverso le nostre eccellenze potremo raccontare il nostro territorio, le sue origini, la sua storia, la storia delle sue comunità. Una vetrina globale per la Valtellina, un’opportunità da cogliere per valorizzare, in un contesto spettacolare, chi siamo e ciò che sappiamo fare, ma anche un’occasione per maturare una consapevolezza diversa di noi stessi e delle nostre potenzialità. Una sfida per la nostra terra alla quale dobbiamo credere, lavorando con impegno ad una visione territoriale condivisa che possa proiettare la Valtellina oltre l’atteso evento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026”.

“Le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sono un’occasione unica di visibilità sullo scenario internazionale e un importante volano per l’ulteriore sviluppo delle nostre province, non solo nella loro componente enogastronomica – evidenzia Plinio Agostoni, Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio. È quindi con convinzione che Confindustria Lecco e Sondrio ha scelto di investire, supportando il progetto del Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 deliberando un importante contributo economico, segno tangibile dell’attenzione che il sistema produttivo riserva a questo appuntamento. La nostra Associazione ha anche messo a disposizione le competenze tecniche della propria struttura, che in questa fase di avvicinamento ha già svolto un ruolo importante e continuerà a offrire il suo appoggio qualificato”.

Il Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina associa i Consorzi di Tutela per far conoscere al mondo la bontà delle eccellenze della Valtellina a marchio Dop e Igp come espressione di un unico territorio. Le sue principali attività riguardano la promozione e la valorizzazione, per dare voce unanime ai Consorzi di tutela e a tutti i produttori. Nel dettaglio, cura le relazioni e i rapporti con le istituzioni preposte a livello comunitario e nazionale, fornisce ai consumatori garanzia di sicurezza. Sul territorio, lavora insieme ad operatori e istituzioni per la valorizzazione del settore agroalimentare, promuovendo il territorio e tutto ciò che ha da offrire: natura, storia, cultura. La tipicità, la genuinità e la qualità che distinguono i prodotti tipici si ritrovano nel marchio territoriale Valtellina Taste of Emotion.

