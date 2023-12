Scuola Don Milani a Opera, la sindaca Barbara Barbieri: “Caldaia e impianto di riscaldamento riparati”

(mi-lorenteggio.com) Opera, 15 dicembre 2023 – “La caldaia e l’impianto di riscaldamento della scuola materna Don Milani nella giornata di ieri sono stati riparati e sono oggi quindi perfettamente funzionanti. La temperatura in tutto l’istituto supera (di poco) i 20°, in ogni parte della struttura.

I vigili del fuoco che ieri hanno effettuati il sopralluogo, hanno riscontrato che tutti gli impianti sono perfettamente a norma, sotto ogni punto di vista, ed hanno valutato l’intervento temporaneo messo in atto dall’amministrazione in urgenza, ovvero l’uso delle pompe di calore, quello più idoneo per tamponarla.

Ci dispiace che i genitori siano stati mal informati da chi usa queste circostanze per innescare la solita polemica politica” così la sindaca di Opera Barbara Barbieri.

