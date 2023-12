Usmate Velate. Fornitura sacchi: distribuzione gratuita al via dal 15 gennaio

Il kit potrà essere ritirato fino al 17 febbraio, previste specifiche date anche in Villa Scaccabarozzi



(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 16 dicembre 2023 – A partire da lunedì 15 gennaio 2024, l’Amministrazione Comunale di Usmate Velate provvederà ad attivare la distribuzione dell’annuale fornitura di sacchi, che comprenderà Ecuosacco, Multipak e Umido.

I residenti potranno ritirare la fornitura spettante per il 2024 fino al 17 febbraio, usufruendo di orari mattutini e tardo pomeridiani, sia nella sede del Palazzo Comunale che a Velate in Villa Scaccabarozzi.

Il calendario di distribuzione prenderà il via lunedì 15 gennaio e prevede la possibilità di ritirare il kit ogni lunedì, martedì e giovedì, dalle 9 alle 12, presso il Municipio. Sempre in Municipio, previste le aperture tardo pomeridiane (dalle 18 alle 20) ogni mercoledì del periodo sopra indicato mentre ogni venerdì gli operatori saranno a Velate in Villa Scaccabarozzi sempre con orario dalle 18 alle 20.

Aperture straordinarie per cinque sabati, sempre con orario dalle 9 alle 12: 20 gennaio, 3 febbraio e 17 febbraio in Villa Scaccabarozzi, 27 gennaio e 10 febbraio in Municipio.

Per ricevere il kit sacchi, è obbligatorio presentarsi muniti di tessera sanitaria.

“Abbiamo attivato un calendario di distribuzione che andrà incontro alle esigenze di ciascun nucleo familiare – assicura Valeriano Riva, assessore con delega all’Ecologia – Dal Comune è d’obbligo un ringraziamento alle famiglie del territorio per l’attenzione con cui si attengono alla differenziazione del rifiuto: anche grazie ai piccoli gesti quotidiani, si ottengono importanti risultati per l’ambiente in cui viviamo”.

