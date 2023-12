Solidarietà. Cesano Boscone: successo per la Motobabbo per la Taska – FOTO E VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 18 dicembre 2023 – Successo ieri mattina per l’iniziativa benefica a favore dell’Associazione La Taska dove per l’occasione numerosi sono stati i motociclisti che hanno aderito all’iniziativa, che fa parte del progetto “La Taska per l’acquisto di Kasa Fabiana”.

I centauri IN ROSSO sono partiti dal parcheggio della Metro e hanno raggiunto il centro cittadino, intorno alle ore 10.00, e in piazza San Giovanni Battista, hanno incontrato il Sindaco, Salvatore Gattuso e scambiato gli auguri anche con le autorità. Dopodichè il corteo è partito festante verso la sede della Taska, al Q.re Giardino, in via Brunelleschi 4, dove si sono svolti saluti e gli auguri finali.