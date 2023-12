Street art-Artivismo. In piazza San Babila a Milano il “Presepe di Gaza”, installazione di Cristina Donati Meyer

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 19 dicembre 2023 – L’artivista Cristina Donati Meyer, ha installato su una delle aiuole rialzate, in piazza San Babila, l’opera “Presepe di Gaza”. L’opera è costituita da macerie e calcinacci, frutto dei bombardamenti israeliani sui civili che hanno raso al suolo oltre il 60% delle abitazioni e degli edifici di Gaza. Tra le macerie, con alcune luci rosse intorno, svetta il bambin Gesù. L’opera intende denunciare i bombardamenti e il massacro indistinto di oltre 20 mila civili a Gaza (con 50 mila feriti e senza ospedali attivi), massacro del quale sembrano, finalmente, accorgersi anche le cancellerie europee e gli statunitensi.

“Un cessate il fuoco immediato non è più procrastinabile. Mai si vide, nel recente passato, una vendetta più atroce e una punizione collettiva così feroce, impedendo fianco agli aiuti umanitari di giungere a destinazione”, afferma la street artivista, la quale annuncia, a breve, un’altra opera per denunciare il massacro di civili in corso a Gaza e per chiedere un cessate il fuoco umanitario immediato. Qualcuno, nel governo israeliano, dovrà rispondere di questi crimini di guerra”.

