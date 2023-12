A Natale i bambini di Cassina De’ Pecchi regalano un sorriso agli anziani dell’RSA

(mi-lorenteggio.com) Cassina De’ Pecchi, 20 dicembre 2023 – Per la quarta edizione consecutiva, anche quest’anno i bambini dell’asilo nido “Qui Quo Qua” di Cassina De’ Pecchi hanno voluto regalare un sorriso ai nonni dell’RSA locale, la “Residenza Anni Azzurri Melograno”, attraverso i loro colorati e festosi disegni per dedicare un particolare e speciale Buon Natale. Nicolas, Aliyah, Giorgio, Silvia, Leonardo, Luca L., Luca A., Edoardo, Ginevra, Nicola, Giacomo e Alessandro: questi i nomi dei giovani artisti.

Le residenze per anziani sono state, in generale, le strutture più martoriate durante la pandemia causata dal Coronavirus a partire dal 2020.

Sebbene l’arrivo dei vaccini abbia migliorato enormemente la situazione all’interno delle strutture, l’attenzione resta sempre alta affinché gli ospiti siano protetti al meglio contro il virus, soprattutto nel periodo invernale quando si assiste a una recrudescenza dell’infezione.

Nonostante siano trascorsi ormai quattro anni dall’inizio della pandemia e con svariate dosi di vaccino alle spalle, la situazione dentro le RSA non è ancora delle migliori e la sofferenza maggiore per gli anziani potrebbe essere quella di non poter abbracciare i propri parenti in maniera costante, con il rischio di aumentare in loro il senso di frustrazione e abbandono, soprattutto durante il periodo natalizio.

Oltre agli anziani, anche i bambini seppur in maniera diversa hanno sofferto le conseguenze drammatiche che la pandemia ha imposto alla nuova quotidianità di tutti, sebbene la situazione sia fortunatamente migliorata nel tempo.

“Continua l’iniziativa che vede un cross generazionale tra i più anziani e fragili della nostra comunità locale con i bimbi più piccoli, che rappresentano il nostro futuro. Sapere di poter regalare qualche attimo di felicità ai nostri “nonni” acquisiti, attraverso i disegni dei bambini, è una vera gioia che scalda il cuore, soprattutto in questo periodo natalizio”, ha detto Francesco Cau, ideatore dell’iniziativa.

“Invitiamo tutti i bambini, che avranno la fortuna di trascorrere le feste natalizie con i propri nonni, a realizzare un disegno per Natale e a consegnarglielo quando si riuniranno per le prossime feste. Siamo certi che sarebbe il regalo perfetto e il più gradito”.

Redazione