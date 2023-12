“In questa notte splendida – Preghiera per la Pace” sul Sagrato del Duomo di Milano con mons. Bressan e 19 cori

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 dicembre 2023 – Si svolgerà sabato 23 dicembre 2023, dalle 12.00, sul Sagrato del Duomo di Milano, la XVII edizione di “In questa notte splendida”, gesto di annuncio della Nascita di Gesù attraverso i canti della tradizione natalizia, in occasione del quale sarà Mons. Luca Bressan (vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione sociale) a guidare la Preghiera per la Pace, che dallo scorso anno caratterizza questa iniziativa.

Alle 12.00 inizieranno i canti dei quindici solisti e musicisti, dalle 13.00 diciannove cori con più di seicento coristi, animeranno l’antivigilia di Natale sul Sagrato del Duomo di Milano, invitando il pubblico e chi passerà in Piazza Duomo a fermarsi a cantare insieme.

L’iniziativa è nata nel 2007, in una Cappella al Giambellino, dal 2014 si svolge sul Sagrato del Duomo (esclusi gli anni 2020 e 2021, in cui è stato realizzato on line) con ingresso libero e aperto a tutti.

L’evento è realizzato dalla Fondazione Eris ETS.

La Direzione artistica è di Walter Muto e Benedetta Castelli, il Coordinamento organizzativo è a cura di Pietro Farneti, Gianni Fusco e Fulvio Matone. Si ringrazia la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per la disponibilità del Sagrato.



Questi i Cori presenti:

Coro SCUOLA L’ARCA di Legnano

Coro IST. G. NERI di Pogliano Milanese

Coro CHICANTAPREGA2VOLTE di Novate Milanese

Coro SCUOLA PIETRO SCOLA di Lecco

Coro BUONA VITA di Bresso

Coro SCUOLA SAN MASSIMILIANO KOLBE di Legnano

Coro SCUOLA LA ZOLLA di Milano

Coro SCUOLA REGINA MUNDI di Milano

Coro SCUOLA MANDELLI RODARI di Milano

Coro SCUOLA PAOLO VI di Rho

Coro IST. G.B. MONTINI di Milano

Coro SCUOLA DON LUIGI MONZA di Cislago

Coro SCUOLA SMA di San Donato Milanese

Coro SCUOLA LA TRACCIA di Maresco di Missaglia

Coro PARROCCHIA S. MARTINO di Inveruno Coro SCUOLA CHICCA GALLAZZI di Busto Arsizio

CORALE POLIFONICA SAN GIORGIO di Limbiate

GRUPPO VOCALE SILVER LINING di Milano Coro VERDEMAR di Milano

