Il Consorzio Vero Volley e “A Christmas Magic” insieme per un magico Natale

(Mi-lorenteggio.com) MONZA, 20 DICEMBRE 2023 – Il Consorzio Vero Volley è lieto di ufficializzare la partnership con A Christmas Magic, il parco di Natale al coperto più grande d’Italia.

Aperto dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, all’Allianz MiCo di Milano (City Life), A Christmas Magic è sviluppato in uno spazio di oltre 20.000 mq: un universo ricco di luci, tecnologia e attrazioni inedite a tema natalizio, che offre un’esperienza immersiva da vivere, esplorare, raccontare, pensata per sbalordire, emozionare e intrattenere grandi e piccini.

LA REALTÀ

A Christmas Magic si presenta come un colossale spazio trasformato in un luogo incantato e senza eguali in un’atmosfera magica e suggestiva. Fortemente voluto da Clemente Zard, prodotto da Vivo Concerti, e pensato e sviluppato dalla creatività di Giò Forma regala alla città di Milano la spettacolarità dei grandi parchi a tema di livello internazionale.

Sono presenti attrazioni per tutte le età, una food court a tema, panorami da sogno e attività sempre nuove, oltre che una pista di pattinaggio su ghiaccio indoor che con i suoi 1800 mq attraversa tutto questo microcosmo a due passi da CityLife. Si tratta di uno dei più estesi percorsi ghiacciati indoor mai sviluppati, che dona la sensazione di pattinare su un vero e proprio fiume di cristallo, circondati dalle numerose installazioni che popolano lo spazio: una foresta di creature magiche con giochi di luce e laser, mongolfiere luminose, una collina di giganteschi pacchi dono che nasconde un tunnel specchiato da esplorare, e al centro un imponente albero alto 9 metri, con addobbi di caramelle e dolciumi che fa da sfondo e cornice ad un palcoscenico dove si accende la magia grazie a esibizioni di ospiti e artisti a sorpresa.

A CHRISTMAS MAGIC E VERO VOLLEY

Due realtà d’eccellenza che si incontrano e fanno squadra, per creare un’atmosfera magica durante il periodo delle feste. Infatti, alle partite della prima squadra femminile del 23 dicembre e di quella maschile il 30, saranno presenti la mascotte Fiocco – un soffice fiocco di neve, dallo sguardo tenero e rassicurante, che promette di far innamorare grandi e piccoli – oltre che l’unico e inimitabile Babbo Natale. I due simpatici personaggi saranno presenti all’Allianz Cloud e all’Opiquad Arena per attività di animazione e di engagement del pubblico e dei più piccoli.

Inoltre, verranno sviluppate attività di comunicazione reciproche sui supporti audiovisivi e all’interno delle rispettive venue. Saranno proposte attività di ticketing con offerte promozionali dedicate ai reciproci target, oltre a proposte di co-marketing tra le due realtà. A Christmas Magic verrà anche visitato da alcuni atleti delle prime squadre del Consorzio, nell’ambito delle iniziative proposte dal parco di Natale.