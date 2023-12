(Mi-lorenteggio.com) Milano, 20 dicembre 2023 – Dopo la pubblicazione del nuovo singolo Stupida libertà – uscito il 24 novembre per 21co/Artist First – in cui racconta di solitudini e silenzi, di stanze buie in cui rifugiarsi, LUIGI STRANGIS annuncia tre date Unplugged, prodotte e organizzate da Vivo Concerti e si esibirà a Roma (lunedì 20 maggio 2024, Largo Venue), a Milano (mercoledì 22 maggio 2024, Santeria Toscana 31), per poi arrivare nella sua città Lamezia Terme (sabato 25 maggio 2024, Teatro Comunale Grandinetti).

I biglietti per la data saranno disponibili online su vivoconcerti.com da giovedì 21 dicembre alle ore 16.00 e in tutti punti vendita autorizzati da martedì 26 dicembre alle ore 11.00.

Luigi Strangis è un artista eclettico, cantautore poliedrico e polistrumentista che si fa conoscere al grande pubblico con il suo primo EP STRANGIS, certificato ORO che contiene i brani presentati durante il programma di Canale 5, tra cui il singolo Tienimi Stanotte, certificato ORO.

A settembre 2022 pubblica il singolo Stai Bene Su Tutto che anticipa il disco di inediti VOGLIO LA GONNA pubblicato a ottobre 2022 (21co/Artist First).

Nello stesso mese esce al cinema il live-action Il Talento di Mr. Crocodile. Nel film, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros Entertainment Italia, Luigi interpreta le canzoni italiane del coccodrillo Lyle, che nella versione originale sono cantate dal cantautore canadese Shawn Mendes.

Dopo i primi concerti in estate, a novembre 2022 si è esibito in due live sold out all’Alcatraz di Milano e all’Orion di Roma.

Il 31 marzo 2023 pubblica il singolo Adamo ed Eva (21co/Artist First) il 5 maggio, esce Tulipani Blu, singolo con Matteo Romano.

CALENDARIO DATE:

Lunedì 20 maggio 2024 @Roma, Largo Venue

Mercoledì 22 maggio 2024 @Milano, Santeria Toscana 31

Sabato 25 maggio 2024 @Lamezia Terme, Teatro Comunale Grandinetti