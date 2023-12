“Close the Gap. Peace is our Future”, il murales di Fastweb si trasforma e diventa un inno alla Pace

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 20 dicembre 2023 – “Close the Gap. Peace is our Future”. E’ questo il nuovo messaggio che da oggi compare sul murales di Fastweb realizzato dallo street-artist Giulio Gebbia, in arte Rosk, nel 2021 a Milano in via De Castillia, 20. Ideato con il messaggio “Close the Gap, Open your Future” per sottolineare l’urgenza di eliminare tutte le distanze – i “gap” – che creano disuguaglianze per costruire una società sempre più inclusiva e più equa per tutti, il murales ora si trasforma e si fa portavoce di un messaggio di Pace.

Sulla spinta della situazione internazionale e dei numerosi conflitti nel mondo, Fastweb ha deciso di lanciare alla collettività un messaggio forte per esortare le persone a lavorare insieme per colmare i “gap” e costruire la Pace, così essenziale per far fiorire la fratellanza tra i popoli del mondo. Fastweb ha deciso di sostenere Save the Children – l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro – diffondendo un messaggio che restituisca fiducia in un futuro di speranza e di possibilità per tutti, soprattutto per le nuove generazioni, simboleggiate dai due bambini del murales mentre spingono muri solo apparentemente inamovibili per ridurre la distanza che li divide.

E sono proprio i bambini, simbolo di un futuro che è assolutamente necessario proteggere, a catalizzare il messaggio di Pace del murales perché sono loro, i più fragili, a pagare il prezzo più alto nei conflitti e a subire gli effetti devastanti della guerra, che lo street-artist Rosk ha voluto rappresentare sul murales.

Per aiutare i bambini che soffrono in ogni angolo del mondo a causa dei conflitti, Fastweb effettuerà una donazione di 50mila euro al Fondo Emergenze per i Bambini di Save the Children per portare un aiuto concreto e contribuire ad alleviare le sofferenze dei più piccoli. Maggiori informazioni sulla collaborazione tra Fastweb e Save the Children, che proseguirà anche nel corso del 2024, sono disponibili al seguente link Fastweb Open Your Future – Fastweb dove, chi lo vorrà potrà anche donare direttamente per sostenere gli interventi dell’organizzazione a favore dei bambine e delle bambine nelle zone di conflitto.