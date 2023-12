Operazione antidroga Dda – Carabinieri: 22 arresti tra Varese, Milano, Lecco, Bergamo e Novara

(mi-lorenteggio.com) Varese, 20 dicembre 2023 – I carabinieri stanno eseguendo da stamani nelle province di Varese, Milano, Lecco, Bergamo e Novara 20 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 2 ai domiciliari firmate dal gip del Tribunale di Milano a carico di 20 albanesi e 2 italiani. Nell’operazione – che ha l’obiettivo di disarticolare un’associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti – sono impiegati 80 militari con un’unità cinofila. L’indagine, denominata ‘Turn over’ per la capacità dei vertici del gruppo di fornire un costante ricambio ai pusher sul territorio -, è stata eseguita dai carabinieri di Busto Arsizio (Varese) coordinati dalla Dda delle Procure di Milano e Busto. Molti componenti del gruppo sono legati tra loro da vincoli di parentela e in parte sono già in carcere, circostanza che, secondo la ricostruzione dei carabinieri, non gli ha impedito, tramite gli affiliati, di continuare a gestire gli interessi dell’associazione per delinquere. Nel corso della fase investigativa erano già state arrestate altre 6 persone e sequestrati 20 chili di cocaina, 10 di eroina, 81 di hashish e 453mila euro.

