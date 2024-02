Basiglio. Camion danneggia ponte: chiuso tratto di via Manzoni

Basiglio (20 febbraio 2024) – Il tratto di via Manzoni nei pressi del ponte ciclopedonale vicino a piazza

Leonardo da Vinci rimarrà chiuso fino a quando i tecnici incaricati dall’amministrazione del

Comprensorio di Milano3 completeranno le verifiche statiche.

In mattinata, un camion ha danneggiato il ponte comprensoriale nei pressi della chiesa Gesù Salvatore

e del Comune. L’autista non avrebbe controllato i cartelli che indicano l’altezza dell’attraversamento

ciclopedonale e, transitando lungo via Manzoni, lo ha seriamente danneggiato.

La sindaca Lidia Reale si è recata sul posto, insieme al funzionario dell’ufficio tecnico e agli agenti della

polizia locale. Erano presenti anche il responsabile tecnico del Comprensorio e la vigilanza. In supporto

sono intervenuti i carabinieri.

L’autista del camion è stato identificato e il mezzo spostato.

«I danni sono visibili – spiega la sindaca Lidia Reale – e importanti. Abbiamo quindi dovuto predisporre

un’ordinanza per vietare la circolazione in entrambi i sensi di marcia del tratto di via Manzoni

interessato dall’incidente, proibendo anche l’utilizzo dell’attraversamento ciclopedonale. Intanto gli

uffici tecnici del Comprensorio hanno avviato le verifiche statiche e dovranno individuare la tipologia

di intervento necessaria per ripristinare al più presto almeno il transito automobilistico».

Fino al termine degli accertamenti e della messa in sicurezza non si potranno utilizzare anche le due

fermate del bus 230 tra le vie Manzoni e Vivaldi e tra Manzoni e Visconti. Saranno disponibili invece

quelle poco distanti, in via Visconti e nei pressi della Residenza Fag