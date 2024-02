BISCARDINI, I NAVIGLI DI MILANO, PRIMA O POI SI APRIRANNO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 febbraio 2024 – “I Navigli di Milano prima o poi si apriranno. Sala si dovrà ricredere. Con lui o con un altro sindaco il progetto vedrà la luce. I Navigli di Milano saranno riaperti e quelli dell’intera regione saranno riqualificati. Le idee giuste vincono sempre, superando qualunque tipo di ostacolo”. Si è espresso così Roberto Biscardini, Presidente dell’Associazione Riaprire i navigli, che ha aggiunto: “Il Sindaco sembra avere delle informazioni sbagliate. Oggi, per la prima volta, avrebbe dato per morto il progetto partendo dalla questione dei costi. Ma non è così. La base di riferimento da noi utilizzato è il computo metrico fatto dal Politecnico qualche anno fa, pari a circa 300 milioni di euro. Per raggiungere la stima di 500 milioni occorrerebbe aggiungere altre opere che al momento non sono necessarie. E comunque, come abbiamo sempre detto, prima di buttare a mare questo grande progetto ecologico e ambientale, si deve provare a dichiarare “gratis” la disponibilità del Comune a raccogliere manifestazioni di interesse per il suo finanziamento. Ma soprattutto si vada in Europa con il progetto integrale, rispondendo ad una richiesta che l’Europa ha già formulato dichiarando la sua disponibilità a finanziare la rete navigabile delle vie interne di Milano e della Lombardia. Infine – ha aggiunto ancora Biscardini – mi permetto di fare una valutazione politica. Tutti i consiglieri comunali presenti ieri in Commissione, si sono dichiarati a favore del progetto e hanno dimostrato un interesse concreto per valutare tutte le procedure necessarie per finanziare l’opera. Sono sicuro che il Consiglio non lascerà cadere questo obbiettivo. La nostra associazione è comunque disponibile ad aiutare Sala per trovare le vie più idonee per realizzare questo progetto che il Comune ha già dichiarato essere un’opera strategica inserendola nel P.G.T rispondendo al volere popolare e al giudizio condiviso della stragrande maggioranza dei milanesi espressa col Referendum del 2011”.

