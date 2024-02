Buccinasco. InterpretARTI, arte e musica per gli studenti di Ikaros

Dalla collaborazione tra il Comune e la Fondazione nasce il progetto

sociale che coinvolge ragazzi e ragazze con laboratori che promuovono

libertà di espressione, inclusione, condivisione sociale e rispetto della

legalità

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 21 febbraio 2024 – Un progetto pensato per i giovani studenti di Fondazione Ikaros, IeFP con sede a Buccinasco grazie alla collaborazione con il Comune nata da un’attenta analisi dei bisogni e dei desideri degli studenti e delle studentesse.

È InterpretARTI che coinvolge ragazze e ragazzi in due differenti attività, per

promuovere libertà d’espressione, inclusione, condivisione sociale e rispetto della

legalità. Il progetto prevede la proposta di due laboratori, già avviati da qualche

settimana: il Lab R.A.P. Rielaborazione Autobiografica Progettuale a cura

dell’associazione 232 APS e URBAN LAB con l’associazione We Run the Streets.

“La musica ha enorme importanza nella costruzione di sé – spiega Martina Villa,

assessora alle Politiche giovanili – e può diventare strumento di espressione,

specialmente tra gli adolescenti, oggi tanto appassionati di rap e hip hop. Allo stesso

modo anche la street art può essere un veicolo di condivisione e diffusione di messaggi

e istanze sociali positive. Negli anni della mia adolescenza ho conosciuto tanti ragazzi

che facevano musica rap, scrivevano sulle basi musicali di situazioni familiari difficili,

delusioni amorose, la voglia di farcela e di riscatto: questa è la storia anche di tanti

ragazzi del nostro territorio e così è nato il progetto con i ragazzi di Fondazione Ikaros,

un primo passo verso la realizzazione di politiche giovanili che si mettano veramente in

ascolto del codice e del linguaggio che usano i ragazzi”.

“Gli insegnanti come Serena Croci e Marco Zanghi – continua l’assessora Villa – hanno

messo a disposizione la loro incredibile passione, l’empatia e il legame sincero con i

ragazzi. Insieme abbiamo coinvolto 232 aps che svolge laboratori di scrittura rap con

una grande esperienza maturata all’Istituto penale per minori ‘Cesare Beccaria’, nella

casa circondariale “San Vittore”, nelle comunità penali, Kayros e Le 3 fontane, nei

progetti che si realizzano nelle scuole. Per la parte di street art abbiamo invece

coinvolto We Run The Streets, associazione colonna portante della street art nel nostro

territorio e non solo. Chissà quanti ragazzi hanno tanto da dire sulle nostre strade e

sulle panchine dei nostri parchetti. Dare loro spazio è un nostro preciso dovere”.

Si userà quindi il lavoro manuale e di gruppo per sensibilizzare i ragazzi su alcuni temi

importanti ed evitare di disperdere le loro energie positive. Una sinergia virtuosa tra

mondo della scuola, dell’associazionismo e delle istituzioni per rendere i ragazzi

protagonisti del loro futuro, anche con attività in orario extrascolastico con

un’esperienza di cittadinanza attiva.

“La collaborazione tra Comune e scuole – aggiunge il sindaco Rino Pruiti, assessore

all’Istruzione – è fondamentale per sostenere i ragazzi nella loro crescita. Abbiamo

tanti progetti per le scuole secondarie di primo grado (medie) e da anni sosteniamo

anche Ikaros soprattutto per le attività sportive a scuola. Ora iniziamo un nuovo

percorso con gli adolescenti con l’obiettivo di sostenerli nella crescita e prevenire

l’abbandono scolastico o situazioni di disagio”.

I laboratori, iniziati da qualche settimana, prevedono 14 incontri ciascuno di due ore e

l’accompagnamento dei ragazzi a realizzare un evento finale.

Redazione