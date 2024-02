MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024 IL LUNA PARK MENEGHINO DI PARCO SEMPIONE ACCOGLIE LA FESTA DEL TIFOSO

Sconti sulle 62 attrazioni del Luna Park per i visitatori che presentano il gadget della propria squadra del cuore.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 febbraio 2024 – Dopo il successo dell’inaugurazione di domenica 18 febbraio il Luna Park Meneghino è pronto per la festa del tifoso, in programma mercoledì 21 febbraio 2024 a Parco Sempione. I visitatori possono beneficiare di alcuni sconti (a discrezione di ciascun operatore) sulle 62 attrazioni presentando il gadget della propria squadra del cuore. L’evento si svolge nel mezzo di due appuntamenti europei molto importanti Inter e Milan: l’incontro di Champions League con l’Atletico Madrid dei nerazzurri di martedì 20 febbraio e quello di Europa League con il Rennes di giovedì 22 febbraio.

Gli eventi collaterali continuano ad arricchire l’atmosfera festosa. In particolare, mercoledì 6 marzo 2024, dalle 9 alle 12, il Luna Park Meneghino celebra la giornata dedicata alle persone con disabilità, aprendo esclusivamente per loro e offrendo l’ingresso gratuito a tutte le attrazioni presenti quest’anno. Inoltre, venerdì 8 marzo, in occasione della festa della donna, la mascotte del Luna Park distribuirà mimose a tutte le visitatrici. A discrezione dei singoli gestori, le partecipanti avranno anche la possibilità di usufruire di sconti sulle attrazioni.

Tra le 62 attrazioni dislocate lungo il percorso da via Gadio all’Arena Civica da sabato 10 febbraio si aggiunge l’Explorer, una nuova giostra di pura adrenalina. Oltre alla novità principale del 2024, il luna park accoglie nuovamente l’Espana e il Max, assenti negli ultimi anni a Parco Sempione. Tra le varie giostre, i visitatori possono godere di aree dedicate allo street food, offrendo un’opportunità per una pausa gustosa. Tra le novità di quest’anno, spicca l’esposizione del Museo della Giostra, che arricchisce ulteriormente l’esperienza del Luna Park Meneghino, portando i visitatori in un viaggio affascinante attraverso la storia delle giostre.



INFORMAZIONI E ORARI

Il Luna Park Meneghino rimane a Parco Sempione fino a domenica 10 marzo 2024 e apre al pubblico nei seguenti orari: giorni feriali: 14 – 19.30 e giorni festivi e prefestivi: 10 – 20.