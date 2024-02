Usmate Velate. “Libri Pane per crescere”: due appuntamenti per la promozione della lettura

Le iniziative si inseriscono nel progetto sostenuto da Fondazione Cariplo

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 22 febbraio 2024. Proseguono le azioni del progetto “Libri, pane per crescere” – promosso dalla Cooperativa Sociale Lo Sciame ONLUS e finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando Per il libro e la lettura 2022 – che il Comune di Usmate Velate ospita sul territorio, supportando ciascuna iniziativa col patrocinio.

Il progetto ha come obiettivo quello di favorire la diffusione del piacere della lettura aumentando la platea di potenziali lettori: da questo elemento si svilupperanno due nuovi appuntamenti dell’azione “Pane per crescere”, realizzata da Lo Sciame in collaborazione con La Casa di Margherita.

Appuntamento sabato 24 febbraio alle ore 10.45 presso la Biblioteca Civica Alda Merini con “Leggere aiuta a crescere”, attività di promozione alla lettura attraverso la lettura ad alta voce di libri in simboli. La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) è un approccio che si propone di offrire una modalità alternativa di lettura di figure, espressioni ed emozioni non solo ai bambini in età prescolare ma soprattutto a chi è escluso dalla comunicazione verbale e orale. Informazioni e prenotazioni fino al 23 febbraio al numero 331 77 57 345 o via mail all’indirizzo eventi@losciame.it

Un ulteriore appuntamento sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) è in programma sabato 4 maggio alle ore 10.45.

