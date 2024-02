(mi-lorenteggio.com) Domenica 25 febbraio si vota in Sardegna per l’elezione del nuovo presidente della Regione e del Consiglio regionale. I seggi elettorali apriranno alle 06:30 e dopo le operazioni preliminari si potrà votare sino alle ore 22. L’elettore dovrà presentarsi al seggio munito di un documento d’identità valido e della tessera elettorale.

In Sardegna sono quattro i candidati in corsa alle elezioni per eleggere il prossimo presidente regionale, che si terranno il 25 febbraio. Sono Alessandra Todde (Pd-M5S); Paolo Truzzu (FdI, FI, Lega), Renato Soru (Azione, +Europa, Italia Viva) e Lucia Chessa, che compariranno in quest’ordine sulla scheda elettorale dopo il sorteggio in Corte d’appello a Cagliari.

