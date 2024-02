LIDL ITALIA inaugura nuovo punto vendita a Cassano D’Adda

(mi-lorenteggio.com) Cassano D’Adda (MI), 29 febbraio 2024 – Nuovo taglio del nastro per Lidl Italia, che questa mattina ha inaugurato il suo primo store a Cassano D’Adda, in Via Milano 80. Si tratta del 44° Lidl tra il centro e la provincia di Milano, dove l’Azienda negli ultimi anni ha significativamente rafforzato la propria rete vendita attraverso un ritmato piano di nuove aperture. L’inaugurazione del Lidl di Cassano D’Adda porta con sé un risvolto occupazionale significativo grazie all’assunzione di 25 nuovi collaboratori, che si aggiungono alla grande squadra di oltre 21.000 persone già in forza alla Catena in tutta Italia.

Un progetto di recupero attento all’ambiente

L’attenzione di Lidl per l’ambiente trova riscontro anche nella progettazione sempre più sostenibile dei propri store e nell’adozione di moderne soluzioni per il risparmio energetico. Il punto vendita di Cassano D’Adda, infatti, è frutto di un’operazione a consumo di suolo zero, in quanto sorge sull’area precedentemente occupata dall’ex caserma che fino al 2021 ha ospitato il Comando dei Carabinieri. Dal punto di vista energetico, il nuovo store di rientra in classe A2 ed è caratterizzato da ampie vetrate che assicurano maggiore luminosità, sfruttando la luce naturale. Contribuiscono all’efficienza di questo punto vendita anche l’impianto fotovoltaico da 224 kW installato sul tetto dell’edificio, il sistema di luci a LED, che consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alle precedenti tecnologie, e la provenienza da fonti rinnovabili del 100% dell’energia utilizzata.

Infine, nei pressi del nuovo punto vendita di Via Milano sono state realizzate una ciclostazione per la ricarica di bici elettriche e una nuova rotatoria, con lo scopo di agevolare la viabilità esistente e di consentire l’accesso in sicurezza al parcheggio dello store, che conta oltre 120 posti auto.

Una spesa semplice e smart

Il nuovo supermercato offre l’opportunità di godere di un’esperienza di acquisto piacevole e funzionale, grazie ad un’area vendita di oltre 1.300 mq e ad un moderno layout progettato per rendere la spesa più semplice. Il fiore all’occhiello dello store è rappresentato dal reparto frutta e verdura, con una vasta scelta di prodotti che vengono consegnati freschi ogni giorno, e dalla panetteria, con il suo invitante profumo di pane appena sfornato. Completano la proposta dell’Insegna l’area dedicata alla cura della casa e della persona, in cui trovare le ultime novità del make-up, e quella rivolta agli amici a quattro zampe.

Il supermercato è aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:00 e la domenica dalle 8:00 alle 20:00 per garantire sempre la massima flessibilità di servizio.

