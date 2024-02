(Mi-lorenteggio.com) Milano, 29 febbraio 2024 – A distanza di pochi giorni dal prestigioso debutto alla 74esima edizione della Berlinale con il suo film d’esordio alla regia GLORIA!, Margherita Vicario annuncia il GLORIA! Tour 2024: la nuova avventura live estiva – prodotta da Vivo Concerti – con cui la cantautrice, attrice e regista attraverserà alcune delle venue più importanti d’Italia.

Tappa dopo tappa guiderà il suo pubblico in un travolgente viaggio in musica tra grandi hit del passato, canzoni del nuovo EP Showtime (Island Records/Universal Music Italy, Metatron, Dade), e assaggi della colonna sonoradi GLORIA! scritta, prodotta e curata per intero da Margherita stessa e Dade.

Matera, Molfetta, Taranto, Padova, Ravenna, Roma, Susa, Cividale Del Friuli e Brescia,le prime città che accoglieranno il GLORIA! Tour 2024. A Padova, Roma e Brescia un’energica live band accompagnerà la cantautrice. In occasione degli show di Matera, Molfetta e Taranto Margherita sarà ospite della prestigiosa Orchestra della Magna Grecia, mentre aRavenna, Susa e Cividale Del Friulidella rinomata Orchestra LaCorelli.

I biglietti saranno disponibili sul sito www.vivoconcerti.com dalle ore 14:00 di venerdì 1 marzo e nei punti vendita autorizzati dalle ore 10:00 di mercoledì 6 marzo. (l’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali).

GLORIA! arriverà nelle sale italiane a partire dall’ 11 Aprile con 01 Distribution. Il film, scritto dalla stessa Vicario con Anita Rivaroli e prodotto da Tempesta e Rai Cinema in coproduzione con tellfilm, è accompagnato da un’architettura musicale capace di dialogare con l’ambientazione settecentesca attraverso un linguaggio acuto, leggero ma profondo, nel giocoso rispetto dei canoni musicali dell’epoca. Il sodalizio artistico tra Margherita Vicario e il producer torinese Dade conferma così una forte cifra stilistica anche nel formato cinematografico, accentuando la capacità di trattare temi cruciali in musica utilizzando codici mai scontati. Nel cast Galatea Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi, Maria Vittoria Dallasta e Sara Mafodda, Paolo Rossi, Elio, Natalino Balasso, Anita Kravos, Vincenzo Crea e Jasmin Mattei.

GLORIA! Tour 2024

CALENDARIO IN AGGIORNAMENTO

martedì 7 maggio 2024 – Matera @ Auditorium Gervasio – con Orchestra

mercoledì 8 maggio 2024 – Molfetta (BA) @ Chiesa San Pio – con Orchestra

giovedì 9 maggio 2024 – Taranto @ Teatro Orfeo – con Orchestra

venerdì 7 giugno 2024 – Padova @ Sherwood Festival – Live Band

martedì 18 giugno 2024 – Ravenna @ Ravenna Festival 2024 – con Orchestra

venerdì 28 giugno 2024 – Roma @ Villa Ada – Live Band

sabato 29 giugno 2024 Susa (TO) @ Borgate dal Vivo – con Orchestra

domenica 28 luglio 2024 – Cividale del Friuli (UD) @ Mittelfest – con Orchestra

sabato 10 agosto 2024 – Brescia @ Agosto con Radio Onda d’Urto – Live Band