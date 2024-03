CANI E GATTI, MILANO E LOMBARDIA: DOMANI RACCOLTA ALIMENTARE ORGANIZZATA DA BANCO ITALIANO ZOOLOGICO ‘BALZOO’ ONLUS E ‘IL GIGANTE’

Tutto ciò che verrà acquistato verrà distribuito a canili, gattili e alle famiglie che faticano a nutrire adeguatamente i propri animali

L’iniziativa in 70 punti vendita, 49 dei quali in Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 marzo 2024. Si rinnova anche per il 2024 la collaborazione tra il Banco Italiano Zoologico ‘Balzoo’ e il gruppo della grande distribuzione ‘Il Gigante’.

È in programma, infatti, per domani sabato 2 marzo il primo dei quattro appuntamenti di quest’anno dedicati alla raccolta benefica di prodotti da destinare a cani, gatti e animali d’affezione. I clienti dei settanta punti vendita ‘Il Gigante’ e dei ‘PetStores Animali che Passione’ potranno acquistare e donare cibo per gli amici a quattro zampe. “La sensibilità sul tema della solidarietà del gruppo ‘Il Gigante’ – spiega ‘Balzoo’ – rende ancora una volta possibile l’organizzazione di un’importante giornata di raccolta che permetterà di sfamare migliaia di animali in difficoltà”. “Tutto ciò che verrà acquistato – aggiunge Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del ‘Gigante’ – verrà distribuito tramite Balzoo a canili, gattili e alle famiglie che faticano a nutrire adeguatamente i propri animali. Un risultato possibile grazie al supporto degli instancabili volontari di ‘Balzoo’ che dedicano il loro tempo a questa nobile causa e che saranno presenti nella maggior parte dei nostri supermercati per organizzare la raccolta”. Nelle quattro giornate organizzate lo scorso anno sono state raccolte oltre 74 tonnellate di prodotti alimentari destinati a strutture che accolgono cani e gatti e a proprietari di animali particolarmente bisognose. “Nel 2024 – conclude Giorgio Panizza – con l’aiuto di tutti, puntiamo a fare ancora meglio”. In Lombardia, secondo le ultime stime, sono ufficialmente registrati all’Anagrafe Animali d’affezione della Regione oltre 1,5 milioni i cani e 423mila i gatti.

Redazione