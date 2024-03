(mi-lorenteggio.com) Oltrona di San Mamete, 1 marzo 2024 – I Vigili del Fuoco del distaccamento di Appiano Gentile sono intervenuti in via Roma con l’autoscala per un fatto insolito: sono stati impegnati nel recupero di una sonda meteorologica caduta sulla linea elettrica. Nessun ferito.

V. A.