MILANO, FIDANZA E ROCCA (FDI): “L’IPOCRISIA DELLA CITTA’ A MISURA DI BICI E MONOPATTINI DI SALA, TRA BUCHE E CRATERI NELLE STRADE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 01 marzo 2024 – “Il maltempo di questi giorni ha accentuato la scarsa qualità delle strade di Milano, evidenziando maggiormente, numerose buche e crateri sul manto stradale. Una situazione, decisamente pericolosa, che si scontra con l’idea di città a misura di biciclette e monopattini elettrici sulla quale questa Giunta ha puntato, portando avanti la sua guerra ideologica alle auto.

Il problema non è da collegare strettamente solo al passaggio di numerosi veicoli, come verrebbe da pensare riferendosi alla circonvallazione esterna, ma ad un vero e proprio stato di cattiva manutenzione delle strade e della scarsa qualità dei materiali utilizzati. Infatti, anche nelle vie di quartiere, decisamente meno frequentate, la situazione è la stessa. Cosa intende fare la Giunta per salvaguardare i cittadini? In particolar modo quelli ai quali, in questi anni, ha rivolto maggiore attenzione e che, in questa situazione, rischiano tanto in termini di sicurezza, come ciclisti e utilizzatori di monopattini? Non è possibile che in una settimana di maltempo, da piazza Insubria a via Gluck, il manto stradale sia così disastrato. Lo stato di degrado in cui la città versa, oltre che da questa situazione, è evidente anche dalla numerosa segnaletica divelta e dal verde non curato adeguatamente”, così in una nota il Capodelegazione di FdI al Parlamento Europeo Carlo Fidanza e il Consigliere Comunale di FdI a Milano Francesco Rocca.

Redazione