BAREGGIO – INTERVENTO SILVIA SCURATI (LEGA) SU EX CARTIERA

EX CARTIERA: CHI DICE “NO” VUOLE VERAMENTE IL BENE DI BAREGGIO?

(Mi-lorenteggio.com) La settimana scorsa è successa una cosa che tutti coloro che hanno a cuore Bareggio attendevano da tempo immemorabile: sono finalmente iniziati i lavori di demolizione dell’ex cartiera, primo passo per la rigenerazione dell’area voluta dall’Amministrazione di Linda Colombo dopo almeno quarant’anni di abbandono. Nello specifico, è stato abbattuto l’edificio fatiscente che ospitava i magazzini comunali. Per chi ancora non lo sapesse, il comparto ex cartiera è una vastissima area, dalle enormi potenzialità, nel centro del paese. Da decenni, complici le promesse mai mantenute da tutti i sindaci che si sono succeduti a Bareggio, è diventata una bomba ecologica avvolta nel degrado più totale.

Ciononostante c’è chi, la lista civica Bareggio 2013 di Monica Gibillini per non fare nomi, ha cercato e sta cercando tuttora in ogni modo possibile di fermare il processo di recupero di quest’area. L’ultimo comunicato ci accusa di avere distrutto la “storia di Bareggio”. Sì, una “storia di Bareggio” avvolta nel degrado, con amianto, sporcizia e topi a farla da padroni e un edificio del quale era rimasto a malapena lo scheletro.

Al consigliere Gibillini ci permettiamo di chiedere, senza polemica ma solo a titolo informativo, perché la risposta francamente non la conosciamo: visto che è stata sindaco di Bareggio dal 2008 al 2012 prima di essere sfiduciata e mandata a casa e visto che sull’area ex cartiera ha tutte queste idee (l’ultima quella del mercato coperto), perché non le ha messe in atto nei quattro anni e mezzo della sua Amministrazione ma le tira fuori solo dodici anni dopo? Se le avesse attuate a suo tempo, a quest’ora avremmo già l’area riqualificata e non saremmo neanche qui a parlarne. Perché, invece, ai tempi della sua sindacatura ci propose, pagato coi soldi dei cittadini di Bareggio, il progetto per trasformare l’area in un velodromo?

Noi crediamo che un buon politico debba anche avere, quando è il caso, l’onestà intellettuale di riconoscere quando l’avversario riesce laddove tutti in precedenza hanno fallito. Non ci aspettiamo i suoi complimenti, per carità, ma almeno un silenzio (assenso?) come quello del PD su questo tema.

Al termine di un lungo percorso, questa Amministrazione restituirà finalmente l’area alla cittadinanza in una nuova veste: sorgerà, infatti, una nuova piazza alberata con un centro polivalente per attività culturali, sociali e ricreative. Un progetto concreto e attuabile, che nella massima trasparenza abbiamo presentato in campagna elettorale con tanto di rendering e sul quale l’anno scorso abbiamo chiesto la fiducia agli elettori. Chi si oppone a tutto ciò, ha davvero a cuore il bene di Bareggio?

Silvia Scurati, capogruppo Lega Bareggio.

Redazione