(Mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 4 marzo 2024 -Nasce l’Agenzia dell’Abitare dell’Ambito di Seregno, un progetto di orientamento alla locazione che ha l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta per abitazioni in affitto a canoni accessibili.

Si tratta di un servizio gratuito per inquilini e proprietari che accompagna i cittadini in tutte le fasi, dalla ricerca della casa fino alla stipula del contratto, con particolare riferimento alla locazione a canone concordato.

L’agenzia si rivolge ai residenti, ai lavoratori dell’ambito e ai proprietari di immobili, fornisce consulenza su temi fiscali, normativi e supporto nelle controversie che possono sorgere tra le parti.

I servizi erogati concorrono allo sviluppo, alla riqualificazione e alla tutela del patrimonio abitativo anche attraverso l’orientamento alle diverse misure di valorizzazione e tutela del rapporto di locazione.

Per conoscere i dettagli e tutti i servizi offerti, consulta il volantino allegato alla pagina https://www.ceriano-laghetto.org/News_ed_Eventi/Evento.asp?cod=2403

L’Agenzia dell’Abitare è un servizio promosso dal Piano di Zona – Ambito di Seregno di cui fa parte anche il Comune di Ceriano Laghetto.

Redazione