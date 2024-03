Siae Microelettronica- Negri (Pd): La Regione intervenga sul ministero delle Imprese per risolvere la crisi e salvare i posti di lavoro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 marzo 2024. La Regione intervenga sul ministero delle Imprese per risolvere la crisi e salvare i posti di lavoro alla Siae Microelettronica. A chiederlo, con un’interrogazione che sarà discussa domani in aula, è il consigliere regionale del Pd, Simone Negri. “La Siae Microelettronica di Cologno Monzese è un’azienda attiva nella ricerca e nella produzione, con 570 addetti, tutti specializzati, che, proprio per la sua strategicità, ha beneficiato di finanziamenti pubblici destinati a sostenere l’innovazione. Da mesi però è in crisi per mancanza di liquidità e per questo ha prima fatto ricorso alla cassa integrazione ordinaria e successivamente avviato un contratto di solidarietà che scade il prossimo aprile”.

“Sindacati e azienda- continua Negri- sono già stati auditi in Commissione attività produttive per due volte e il quadro emerso è davvero preoccupante. L’azienda ha avanzato l’ipotesi di una ricapitalizzazione di 43 milioni di euro, ma ad oggi non è stata del tutto realizzata. Ma ancor più grave il fatto che l’azienda, il 5 dicembre scorso, ha annunciato 140 esuberi entro aprile e accennato alla volontà di delocalizzare la produzione in tempi brevi. A peggiorare il quadro si aggiunge l’ipotesi della possibile maggiore influenza di un partner cinese, il che ovviamente potrebbe comportare un’ulteriore delocalizzazione”.

“Per questo- conclude Negri- chiediamo alla Regione di attivarsi per aprire un Tavolo di crisi nazionale al ministero delle Imprese per valutare un intervento finanziario dello Stato che implichi la salvaguardia dei posti di lavori e eviti la delocalizzazione”.

V.A.