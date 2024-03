SAN GIULIANO MILANESE, DOMANI (ORE 17.15) INAUGURAZIONE IPERMERCATO ‘IL GIGANTE’

(mi-lorenteggio.com) San Giuliano Milanese, 5 marzo 2024 – Domani, mercoledì 6 marzo, alle ore 17.15, verrà inaugurato l’ipermercato ‘Il Gigante’ di San Giuliano Milanese. La struttura è collocata all’interno del Centro commerciale ‘Gallerie Bennet’, sulla Strada statale 9 in via Emilia (angolo via della Pace).

Il punto vendita è stato acquisito da Rialto Spa, la società che gestisce i punti vendita ad insegna ‘Il Gigante’ tutelando innanzitutto i livelli occupazionali, garantendo continuità a tutti i dipendenti dell’ipermercato. Redazione