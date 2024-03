ASSAGO. MARZO, AL VIA UNA RASSEGNA FRIZZANTE, TRA ARTE, CULTURA E DIVERIMENTO

(mi-lorenteggio.com) ASSAGO – 06 Marzo 2024 – E’ un mese ricco di eventi ed iniziative quello appena iniziato. Tra ricorrenze, festività e giornate dedicate allo svago, l’Amministrazione Comunale ha programmato una rassegna capace di coinvolgere giovani e meno giovani. Si parte, ovviamente, con la Giornata Internazionale delle Donne, l’8 Marzo.

“Le cronache ci ricordano, tutti i giorni, che l’8 marzo non è solo una festa, ma anche un momento di riflessione sui fenomeni contro le donne. – spiegano il Sindaco Lara Carano e l’Assessore alla Cultura, Manifestazioni e Biblioteca Donatella Santagostino – Attraverso questa mostra, che si somma alle altre iniziative messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale per aiutare e tutelare il ruolo e la salute della donna, vogliamo sensibilizzare soprattutto i più giovani, e far comprendere loro l’importanza del rispetto, della stima e della collaborazione reciproca”.

Nei diversi appuntamenti in calendario si vuole celebrare le conquiste fatte in anni di battaglie, l’emancipazione raggiunta e, allo stesso tempo, focalizzare l’attenzione sui diritti che, ancora oggi, le donne devono difendere; primo fra tutti il diritto alla vita. Venerdì mattina, infatti, sarà inaugurata la mostra “Donne a Perdere. Piccole storie di ordinaria quotidianità”. Attraverso quindici opere, l’artista Carla Bruschi e la giornalista Barbara Sanaldi racconteranno con immagini e testi la storia di alcune donne vittime di violenza. Non il solito racconto che si legge sui giornali, velocemente, tra una notizia e l’atra. Una storia fatta di dolore, di speranze e di affetti, di sogni infranti per mano dell’uomo. La mostra, allestita negli spazi della Biblioteca Comunale, resterà aperta fino al 22 marzo e si potrà visitare dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 18.30.

La sera dell’8 Marzo, alle 21, nella Sala Castello del centro civico, andrà in scena lo spettacolo promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Scuola Civica di Musica e l’associazione Immagine Pensiero Il Prato di Assio: ‘la donna al centro della musica’.

Giovedì 7, alle ore 16,45, i bambini e le bambine dai 4 agli 8 anni saranno i protagonisti del laboratorio in rosa “Come un pittore” organizzato dalle bibliotecarie.

Sempre in biblioteca, venerdì 9 alle ore 11, andrà in scena il connubio donne e territorio con la presentazione dei libri ‘Donne che conosco’ e ‘Quando faceva Drin’, scritti rispettivamente da Laura Basilico e Cristina Romanelli, autrici del sud Milano. E non è finita. Domenica 17, in Sala castello, alle ore 16.30, sarà la volta dello spettacolo musicale “Il diario di Lori e Mimì”, un diario musicale in cui le sorelle Bertè si raccontano, narrando la grande battaglia che hanno dovuto affrontare in un mondo prettamente maschilista. La voce sarà quella di Laura Bonomi. Paola Candeo sarà al pianoforte digitale.

Giovedì 21 marzo, in occasione della ‘Giornata della poesia’ e della ‘Festa di primavera’, è stato organizzato un laboratorio creativo per adolescenti. Dove? in biblioteca, alle ore 16.45.

Ma il mese di marzo è tutto declinato al femminile. Infatti, in occasione della ‘Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie’, venerdì 22, alle ore 15, per i ragazzi della scuola primaria di secondo grado, è previsto il reading del libro “Lea Garofalo. Una madre contro la ‘ndrangheta” di Ilaria Ferramosca. Domenica 24, alle ore 16.30, in sala Castello, andranno in scena storie di donne in lotta contro le mafie con “Il sorriso di Elettra”.

Redazione